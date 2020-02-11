شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 16.50، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.25% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع والتعافي من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.50، ليستهدف مستوى المقاومة 16.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50ومستوى المقاومة 16.90.