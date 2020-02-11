شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 16.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 14.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.66 ومستوى المقاومة 16.84.