شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم الذي ذكرناه بتقاريرنا السابقة 21.00، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي بعد رحلة بحثه عن قاع صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.78% بما يعادل 0.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم التخلص من التشبع الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.46.
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