شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت ينبع (3060) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.15 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 40.20 استعداداً لاختراقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.60 ومستوى المقاومة 40.20.