المعرض الوطني للتوظيف.. برامج تدريبية من هيئات عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتواصل لليوم الثاني فعاليات المعرض الوطني للتوظيف 2020 الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يقدم المعرض من خلال 50 مؤسسة حكومية وخاصة، باقة متنوعة من الوظائف في قطاعات المصارف والمالية والاتصالات والقوات المسلحة ومؤسسات الطاقة وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وغيرها من القطاعات والوظائف الحيوية.

تميزت الدورة ال22 من المعرض، بمنصة التوظيف الفوري في وظيفة مستشار إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى مشاركة وزارة تنمية المجتمع التي ركزت على طرح مجموعة من الشواغر لتوظيف أصحاب الهمم الباحثين عن عمل، عبر تحفيز وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية الطموحة التي تمكن زوار المعرض من معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

تمكين الكوادر

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يسعى إلى تحقيق الشعار الذي أقيم من أجله المتمثل في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، ولا يتم ذلك فقط بتقديم الفرص الوظيفية من قبل الشركات والمؤسسات المشاركة، بل حرصنا خلال هذه الدورة على التركيز لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتهيئتهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتوفرة في سوق العمل، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة متميزة للقاء الجهات الحكومية والخاصة بالشباب الباحثين عن عمل، وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعات المختلفة، ما يخفف عنهم عناء البحث عن العمل المناسب لهم والتواصل مع مختلف الجهات، فضلاً عن فرص التطوير التي توفرها الجهات المختلفة المشاركة في المعرض، والتي تشمل برامج تدريبية متنوعة تلبي التطلعات وتشمل مختلف المجالات.

المئات من الفرص

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ويشهد المعرض مشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية التي قدمت المئات من الفرص الوظيفية، حيث قدم مصرف الشارقة الإسلامي عدداً من الفرص الوظيفية في فروعه ال 36، ولا سيما في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، كما استعرض مصرف أبوظبي الإسلامي عدة برامج تدريبية معتمدة من هيئات تعليمية مرموقة حول العالم، مثل معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» (CISI)، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وإعدادهم لشغل المناصب القيادية في القطاع المصرفي، وقدمت شركة نفط الشارقة الوطنية برنامجاً تدريبياً للخريجين ولا سيما في المجال الهندسي بهدف تأهيلهم مهنياً للعمل لدى الشركة.

كما يشهد المعرض مشاركة القوات المسلحة الإماراتية، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من مواطني ومواطنات الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالشواغر المتوفرة، حيث يقدم جناح القوات المسلحة عدداً من البرامج التدريبية والدراسية التي يلتحق بها الراغبون في العمل لديها بهذه الشواغر.

وظائف المستقبل

كما طرحت شركة «اتصالات» مجموعة من الفرص الوظيفية للخريجين المواطنين في مجالات الهندسة ونظم المعلومات والتسويق والمبيعات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والدورات حول تقنية المعلومات بهدف مواكبة متطلبات العصر الرقمي وأحدث المستجدات التكنولوجية، وزيادة نسبة تأهيل المواطنين على التقنيات الرقمية المتطورة، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس، ومعالجة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين.



15 مشاركة



أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، أهمية المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف بالشارقة، والذي يحظى بمشاركة جهات حكومية اتحادية ومحلية مختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة تحقق بشكل متسارع إنجازات كبيرة في هذا الشأن؛ بفعل تمكنها من توظيف العشرات من أصحاب الهمم في مختلف المواقع، وتلك الحقائق تُجسّدها على أرض الواقع منصة توظيف أصحاب الهمم التي تزداد أهميتها التنموية والمجتمعية.وأشارت إلى أن الوزارة ومنذ إطلاق منصة التوظيف قبل عامين، أنجزت نحو 15 مشاركة إيجابية ومثمرة في معارض توظيف وطنية على مستوى إمارات الدولة؛ دعماً لعمل أصحاب الهمم، لافتة إلى إصدار الوزارة مجموعة من الأدلة الداعمة لعمل واستقرار أصحاب الهمم الوظيفي؛ منها: دليل عمل عن آلية التعامل مع أصحاب الهمم فئة الإعاقة الذهنية في بيئة العمل. دليل يختص بأصحاب العمل وأخصائيي التشغيل عن آلية مقابلة أصحاب الهمم. دليل عن كيفية اجتيازهم مقابلات التوظيف.