شكرا لقرائتكم خبر عن الجميح للسيارات تكرم شركة ذيب لتأجير السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أقامت شركة الجميح للسيارات، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، احتفالا خاصا لتكريم شركة ذيب لتأجير السيارات، تقديرا منها للشراكة المتميزة، التي جمعت بين الشركتين لأكثر من خمسة وعشرين عاما.

واحتضن أحد فنادق الرياض الاحتفال، الذي حضره من جانب شركة الجميح للسيارات مساعد الجميح، المدير الإقليمي لشركة الجميح للسيارات بالمنطقة الوسطى، ومن شركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، وتم خلال الحفل تكريم شركة ذيب لتأجير السيارات بدرع تقديرية بهذه المناسبة.

وقال مساعد الجميح: «نعتز في شركة الجميح للسيارات بالعلاقات القوية والتاريخية، التي تجمعنا مع كل شركائنا، والتي تصب في الأساس في صالح خدمة العملاء وهذه هي الغاية المنشودة، التي نسعى للوصول لها دائما». وأضاف: «تجمعنا بشركة ذيب لتأجير السيارات علاقة مميزة نعتز بها، وما هذا التكريم إلا شيء بسيط نعبر من خلاله عن تقديرنا لهذه الشراكة، التي نأمل أن تدوم وتتطور في المستقبل».