شكرا لقرائتكم خبر عن الجميح للسيارات تكرم شركة ذيب لتأجير السيارات والان نبدء بالتفاصيل
واحتضن أحد فنادق الرياض الاحتفال، الذي حضره من جانب شركة الجميح للسيارات مساعد الجميح، المدير الإقليمي لشركة الجميح للسيارات بالمنطقة الوسطى، ومن شركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، وتم خلال الحفل تكريم شركة ذيب لتأجير السيارات بدرع تقديرية بهذه المناسبة.
وقال مساعد الجميح: «نعتز في شركة الجميح للسيارات بالعلاقات القوية والتاريخية، التي تجمعنا مع كل شركائنا، والتي تصب في الأساس في صالح خدمة العملاء وهذه هي الغاية المنشودة، التي نسعى للوصول لها دائما». وأضاف: «تجمعنا بشركة ذيب لتأجير السيارات علاقة مميزة نعتز بها، وما هذا التكريم إلا شيء بسيط نعبر من خلاله عن تقديرنا لهذه الشراكة، التي نأمل أن تدوم وتتطور في المستقبل».
كانت هذه تفاصيل خبر الجميح للسيارات تكرم شركة ذيب لتأجير السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.