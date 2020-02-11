شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الرياض ريت يوقع اتفاقية تشغيل فندق برج رافال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق الرياض ريت عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع ماريوت الدولية لتولّي عمليات تشغيل فندق برج رافال في الرياض. ومن المقرر تسليم إدارة الفندق إلى مشغّله الجديد في الربع الأول من عام 2020. خلال الفترة الأولى من تولي ماريوت الدولية إدارة الفندق، سيتم تجديد بعض مرافق الفندق وسيبقى مفتوحا للضيوف خلال هذه الفترة وبعد تنفيذ عملية تجديد الفندق، ستتم إعادة تسميته ليحمل هوية جي دبليو ماريوت في خطوة تسجّل أول حضور لهذه العلامة في المملكة العربية السعودية وفي إطار هذه الاتفاقية، فقد صرّح عبدالعزيز الموسى، مدير صندوق الرياض ريت: نحن متحمسون للتعاون مع ماريوت الدولية ومنحها تشغيل فندق برج رافال، أطول مبنى تجاري في الرياض. ومن المقرر أن تتولّى الشركة عمليات تشغيل الفندق في الربع الأول من عام 2020، حيث سيخضع المكان لخطة تحسين وتجديد خلال السنة الأولى ستشمل إدراج وجهات جديدة للمأكولات وفق مفاهيم مبتكرة مثل «قهوة المندلون» و«جي دبليو جريل».

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