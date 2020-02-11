شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الرياض ريت يوقع اتفاقية تشغيل فندق برج رافال والان نبدء بالتفاصيل
وفي إطار هذه الاتفاقية، فقد صرّح عبدالعزيز الموسى، مدير صندوق الرياض ريت: نحن متحمسون للتعاون مع ماريوت الدولية ومنحها تشغيل فندق برج رافال، أطول مبنى تجاري في الرياض. ومن المقرر أن تتولّى الشركة عمليات تشغيل الفندق في الربع الأول من عام 2020، حيث سيخضع المكان لخطة تحسين وتجديد خلال السنة الأولى ستشمل إدراج وجهات جديدة للمأكولات وفق مفاهيم مبتكرة مثل «قهوة المندلون» و«جي دبليو جريل».
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