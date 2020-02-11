شكرا لقرائتكم خبر عن فورد تطور أقفال صواميل العجلات بالطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

ابتكر فريق مهندسي فورد في أوروبا طريقة جديدة ومبتكرة لتصميم أقفال صواميل العجلات باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبالتعاون مع شركة «إلكترو أوبتيكال سيستمز»، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة في مجال «تكنولوجيا التصنيع بالإضافة»، قامت فورد بابتكار صواميل عجلات بتلافيف مبنية على صوت السائق.

وعلى غرار مسح القزحية أو بصمة الإصبع، يمكن استخدام صوت الشخص كمعرّف حيوي فريد من نوعه. ويسجل المهندسون صوت السائق لمدة لا تقل عن ثانية واحدة، وهو يقول جملة مثل «أقود سيارة فورد موستانج»، ويستخدمون برنامجا لتحويل هذه الموجات الصوتية إلى نمط ملموس وقابل للطباعة. ويتمّ تحويل هذا النمط بعد ذلك إلى دائرة يجري استخدامها لتصميم هوية أقفال الصواميل والمفتاح.

وفي هذا السياق، قال المهندس رافاييل كوخ، من قسم المواد والمناهج المتطوّرة لدى فورد أوروبا: تعتبر سرقة أقفال صواميل العجلات الأربع من أسوأ ما قد يتعرض له السائقون، لا سيما أن استبدال بعض أنواع العجلات المعدنية قد يكبدهم مبالغ لا يستهان بها، لكن هذا الابتكار الجديد سيكون رادعا في وجه اللصوص.