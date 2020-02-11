شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: المملكة واجهة مثالية للاستثمار العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة ولديها الكثير من القطاعات، التي أتيحت للمستثمرين كالتعدين، السياحة، الترفيه، الرياضة وغيرها ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار العالمي.

جاء ذلك خلال انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية» خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2020، بالرياض بمنطقة بوابة الأعمال، بمشاركة 1500 من قادة قطاع التجزئة وأصحاب العلامات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع السياسات من الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين.

وقال وكيل محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم السويل، إن الهيئة تنفذ مجموعة من الإصلاحات، التي تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، وبالتالي خلق فرص عمل في القطاعات الرئيسة ذات الأولوية مثل البيع بالتجزئة.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، «إن قطاع البيع بالتجزئة في المملكة واعد فيما توجد فرص مهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة، خاصة أن خدمة العملاء تتم بأفضل وأسرع وجه».

أوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية فالمملكة تركز على خدمة العملاء، وضمان أن تجار التجزئة الإلكترونية يطبقون معايير قطاع التجزئة التقليدي.

وأشار إلى أن السعودية قفزت 72 مركزًا عالميًا في عام واحد في معيار (التجارة عبر الحدود)، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.

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وتركز القمة على مجموعة من القضايا المهمة، التي تتناول المشهد المتغير للتجزئة والاستهلاك في المملكة والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال عدد من جلسات النقاش وورش العمل والحوارات.

كما تهدف «قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي تعقد في المملكة لأول مرة، إلى تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث بالتزامن مع تسلمها لرئاسة قمة مجموعة العشرين، كما يأتي اختيار الرياض مقرا لانعقاد الحدث المهم في قطاع التجزئة، كنتيجة للحراك الاقتصادي، الذي تشهده المملكة وتوجه الاستثمارات الأجنبية إليها بعد أن نجحت في تحقيق إصلاحات مهمة جعلت منها بيئة جاذبة لممارسة الأعمال وبدء النشاطات التجارية.

وتأتي شراكة «دائرة قادة التجزئة» مع «استثمر في السعودية» في سياق جهود الهيئة العامة للاستثمار باستقطاب أهم الفعاليات العالمية والإقليمية، التي تجمع الرواد وصناع القرار في عالم الأعمال تزامنا مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين.

يذكر أن المملكة احتلت المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة.