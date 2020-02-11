الاقتصاد

«سكني» يسلم 542 أرضا في الشرقية

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استهل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان العام الجاري 2020 بتسليم أكثر من 5 آلاف قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات، فيما تم تسليم نحو 542 أرضا في المنطقة الشرقية.

وأوضح «سكني» في بيان أمس أن التسليم شمل 1032 أرضا في منطقة القصيم، و882 أرضا في منطقة الرياض، و831 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و456 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 187 أرضاً، و158 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 32 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضاً في منطقة نجران.

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