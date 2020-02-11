شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يسلم 542 أرضا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح «سكني» في بيان أمس أن التسليم شمل 1032 أرضا في منطقة القصيم، و882 أرضا في منطقة الرياض، و831 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و456 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 187 أرضاً، و158 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 32 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضاً في منطقة نجران.
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