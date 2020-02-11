شكرا لقرائتكم خبر عن 17 % ارتفاعا في القوى العاملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لقطاع العملاء سامر الريان أن مؤشرات سوق العمل في المنطقة الشرقية تسير بمنحى إيجابي، مشيرا إلى أن القوى العاملة في المنطقة التي دخلت سوق العمل ارتفعت بنسبة 17%، فيما حصل 11% من خريجي المعاهد والجامعات على وظائف خلال 6 أشهر من تخرجهم، بينما 6 % من الخريجين التحقوا بسوق العمل قبل انقضاء الستة الأشهر.

وقال الريان خلال ورقة عمل قدمها خلال ورشة عمل نظمها مركز التوظيف بغرفة الشرقية أمس تحت عنوان (المرصد الوطني للعمل.. مؤشرات سوق العمل بالمنطقة الشرقية)، بالتعاون مع فرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»: إن معدل البطالة في عموم المملكة بلغ خلال العام الماضي 2019 حوالي 12%.

وأوضح الريّان أن عدد السعوديين في سوق العمل ارتفع بالمنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2019، فضلا عن أن نسبة مرتفعة من مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية قد وجدت لها موقعا في سوق العمل.

وأشار إلى أن عددا من المؤسسات التعليمية والتدريبية في المنطقة الشرقية حققت نسبا مرتفعة من التوظيف مثل كلية الجبيل الصناعية، حيث تم توظيف 90 % من خريجيها، في حين تفاوتت نسبة توظيف الخريجين من الجامعات والكليات الأخرى ما بين 10 ـ 20 %.

وأوضح أنه بالنسبة للجامعات السعودية فإن كل جامعة لها تقرير تفصيلي في توظيف الخريجين، منوها بأن سوق العمل يستقبل 270 ألف خريج من التعليم سنويا، ولذلك لن يكون هناك 270 ألف مدير تنفيذي ومدير قسم ومدير إدارة.