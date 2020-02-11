شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات البريطانية الكبرى تفشل في تنويع مجالس إداراتها والان نبدء بالتفاصيل

تواجه شركات المملكة المتحدة الكبيرة انتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة، لأن أغلبها لم يكن لديه أهداف لتطبيق سياسات التنوع العرقي في مجالس إداراتها حتى عام 2019. فنادرا ما تجمع أكبر الشركات البريطانية مجموعة مختلفة من الأجناس في مجالس الإدارات، وتفشل في التعامل مع المشكلة أو الإبلاغ عنها، مما يضاعف من هجوم مؤسسات التدقيق والجهات المنظمة عليها، وزيادة دعوات تعزيز التنوع العرقي في تلك الشركات.

وفي هذا الإطار، تم إجراء دراسة موسعة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه تعزيز التنوع العرقي في الشركات البريطانية. وأجرى البحث مجلس التقارير المالية البريطاني بالتعاون مع لجنة مدعومة من الحكومة، وسط مزيد من محاولات التدقيق في تقارير الشركات، والكشف عن طبيعة ممارسات الأعمال التي تتم فيها.

وجاءت تلك الدراسة في أعقاب انهيار سلسلة من الشركات البريطانية، بما في ذلك انهيار شركة كاريليون بي إل سي Carillion PLC، عملاق قطاع التشييد والبناء الإنجليزي، عام 2018.

ووجد بحث آخر لمؤسسة ماكينزي وشركاه McKinsey & Co.، أن الشركات التي تملك إدارة تنفيذية مختلفة الأعراق تحقق هوامش ربح أفضل وأكبر، مقارنة بالأعمال التجارية التي ليس لديها تنوع في فرق قيادتها. وحث القائمون على الدراسة الشركات على زيادة عدد المديرين التنفيذيين ذوي الأجناس المختلفة فيها.

ولم يكن لدى الشركات البريطانية، التي استجابت لمسح أجرته مؤسسة إف أر سيز FRCs أي أهداف لتطبيق سياسات التنوع العرقي في مجالس إداراتها خلال السنة المالية 2019، كما فشل 52٪ منها في تقديم سياسة تسعى إلى تطبيق تنوع عرقي حقيقي في مجلس إداراتها مستقبلا.

على الجانب الآخر، تملك 14% فقط من الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100، الذي يعد مؤشر الأسهم الأكبر للشركات البريطانية، أهدافا قابلة للقياس فيما يخص التنوع العرقي في مجالس إداراتها.

ومن بين 256 شركة استجابت لمسح مؤسسة إف أر سيز، لم يبلغ أي منها عن التقدم الذي تم تحقيقه في هذه القضية، كما كانت معظم الشركات تفتقر إلى خطط بها تدابير محددة لتعزيز التنوع العرقي في مجالس إداراتها.

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أيضا، لم يكن لدى حوالي 150 من المشاركين في الاستبيان مدير ملون - ذو بشرة غير بيضاء- في مجالس إداراتهم، ولم يستطيعوا تحقيق الهدف الذي حددته لجنة مراجعة باركر Parker Review Committee، وهي مجموعة مدعومة من الحكومة تركز على تحسين التنوع العرقي في بريطانيا، بحيث يكون في كل شركة مدير لون واحد على الأقل للشركات المدرجة على مؤشر فوتسي 100، وأن يتحقق نفس الهدف في الفترة بين عام 2021 وحتى 2024 للشركات المدرجة على مؤشر فوتسي 250.

وبالنسبة للشركات المدرجة على مؤشر فوتسي 100، ارتفع عدد المديرين أصحاب البشرة غير البيضاء أو الملونة إلى 83 في أحدث دراسة، وذلك مقارنة بـ 51 شخصا فقط في الاستطلاع السابق في عام 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة إف أر سيز أن مراجعة 2017 لم تشمل فوتسي 250 على حد قوله.

ومؤخرا، طلب بند جديد في المملكة المتحدة ضمن قانون حوكمة الشركات، وهو كتاب قواعد للسلوك الذي يجب أن تتبعه كل شركة، من المؤسسات الإنجليزية بذل المزيد من الجهد لتعزيز التنوع العرقي في مجالس إداراتها.

وقالت إف أر سيز إنها ستكثف من إشرافها على تقارير تنوع الشركات، كما طالبت الجهات المنظمة بتحسين الجودة في التقارير المالية والإيداعات المستقبلية.

وعن ذلك، يقول جون طومسون Jon Thompson، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إف أر سيز في بيان رسمي: «سجل المملكة المتحدة بشأن التنوع العرقي في مجالس إدارات الشركات ضعيف. لذا، سنراقب عن كثب كيفية قيام المؤسسات بالإبلاغ عن سياساتها في هذا الصدد، أو توضيح عدم تقدمها».

ختاما، تؤكد شركات التوظيف في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى حول العالم، أنهم باتوا يتلقون المزيد من الطلبات من الشركات لتقديم مجموعات عرقية مختلفة من المرشحين، بما في ذلك طلبات توظيف أعضاء مجلس الإدارة. وتقول جينا فيشر Jenna Fisher، العضو المنتدب في مؤسسة راسل رينولدز أسوشيتس Russell Reynolds Associates، المسئولة عن مراقبة سياسات التوظيف لدى الشركات: «خلال الأشهر الـ 12 الماضية شهدنا زيادة في طلب عملائنا لمختلف المرشحين من أعراق مختلفة».