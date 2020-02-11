شكرا لقرائتكم خبر عن «مون بلان» تعيد افتتاح متجرها في «مول الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
احتفلت «مون بلان» بإعادة افتتاح متجرها في «مول الإمارات»، الأسبوع الماضي؛ حيث كشفت عن مفهوم الدار للتجزئة (Neo) خلال فعالية حصرية للعملاء من كبار الشخصيات، وفرانك جوهيل، رئيس «مون بلان» الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وراميش براباكار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في مجموعة «ريفولي». وتمت إعادة تصميم المتجر، الذي تديره مجموعة ريفولي؛ بهدف تقديم تجربة غامرة للتسوق، مع مساحات محددة للساعات وأدوات الكتابة، والمنتجات الجلدية، وإكسسوارات الرجل، ومجموعة «مون بلان» المتنامية من الأجهزة المتطورة.
وبإبداع من المهندس المعماري والمصمم الفرنسي نوي دوشافور-لورانس، يتم تنفيذ مفهوم «مون بلان» للتجزئة (Neo) حالياً على مستوى العالم؛ إذ يعكس شغف الدار الكبير بالحرفية الفنية في بيئة عصرية خالصة ومتناسقة، تمزج بين اللونين الأسود والأبيض والخشب.
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