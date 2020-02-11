«رُوّاد» تستضيف ورشة «التواصل الإعلامي الفعّال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
استضافت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» في فندق «شيراتون» الشارقة ورشة تدريبية بعنوان «التواصل الإعلامي الفعال لرواد الأعمال» شارك فيها 50 من رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين.
وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير «رُوّاد»: «إن الورشة استهدفت تطوير المهارات الاتصالية لرائد الأعمال مع من حوله سواء كانوا موظفين أو عملاء أو شركاء أو مؤسسات بل وحتى منافسين، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز نجاح مشروع رائد الأعمال».وأوضح الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأن تنسيق هذه الدورات والورش يأتي ضمن خطة البرنامج الوطني لتحقيق أهدافه المتبلورة في إعداد الدورات التدريبية المتخصصة.
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