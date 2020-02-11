شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تبحث التعاون مع «غرفة عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان سبل التعاون المشترك مع «الاتحاد للطيران» خلال لقاء عقد في مقر غرفة عجمان، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، ومروان حارب مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان.

ترأس وفد الاتحاد للطيران خميس محمد حسن، مدير عام دبي الشارقة والإمارات الشمالية، وضم الوفد شيخة الحبشي مديرة المبيعات للقطاع الحكومي والخاص دبي، الشارقة والإمارات الشمالية، وعلياء اللبان مديرة العلاقات الحكومية والقطاع الخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الاتحاد للطيران» تبحث التعاون مع «غرفة عجمان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.