أرباح «سلامة» من مليوني درهم إلى 55 مليوناً

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام 2019، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 55 مليون درهم مقارنة مع مليوني درهم فقط في عام 2018. وجاءت هذه النتائج كثمرة الاستراتيجيات الفاعلة والضوابط القوية التي طبقها مجلس الإدارة الجديد.

كما أن إجمالي دخل أقساط التأمين أظهر ارتفاعاً مستمراً خلال عام 2019 ليصل إلى 1.130 مليار درهم في عام 2019 مقارنة ب1.063 مليار درهم في عام 2018.

أظهرت «سلامة» تميزاً تشغيلياً وطبقت ضوابط اكتتاب فاعلة، مما أدى إلى نمو أرباح الاكتتاب إلى 183 مليون درهم في عام 2019، مقارنة ب151 مليون درهم في عام 2018. كما شكل ذلك أثراً إيجابياً في إدارة النفقات؛ حيث انخفضت بواقع 10 ملايين درهم إلى 117 مليون درهم في عام 2019 من 127 مليون درهم في عام 2018.

في بداية عام 2019، انطلقت شركة «سلامة» في مسيرتها لتحسين محفظة الاستثمار. وقد أسفرت الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف عن زيادة بنسبة 87% في دخل سلامة الاستثماري الذي ارتفع من 12,4 مليون في عام 2018 إلى 23,3 مليون في عام 2019.

وقال بيان الشركة أن مجلس الإدارة سيوصي بمقدار الأرباح النقدية للتوزيع بعد إصدار البيانات المالية السنوية الختامية. وهذه ستكون المرة الأولى، منذ إدراج سلامة. الجدير بالذكر أن «سلامة» هي أكبر شركة تأمين تكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات.