شكرا لقرائتكم خبر عن مساحات عمل ذكية على متن «كوين إليزابيث 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كيكلاب»، للتراخيص ومساحات العمل عن افتتاح مكاتبها على متن «كوين إليزابيث 2» ويمتد المقر على مساحة تزيد على 25 ألف قدم مربعة، مع خطط قريبة للتوسع، ويقدم ختيارات من المكاتب الخاصة، ومساحات العمل المشتركة والمكاتب المرنة. وتوفر «كيكلاب» المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للاستثمار (بي.سي.إف.سي للاستثمار)، تراخيص تجارية لشركات المنطقة الحرة في دبي والتراخيص الاقتصادية.

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