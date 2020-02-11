111 مليوناً أرباح «التجاري الدولي» 2019

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أعلن البنك التجاري الدولي «CBI» أمس، عن نتائجه المالية للعام المالي 2019 وللربع الرابع من العام ذاته. ونما صافي الأرباح للربع الرابع من عام 2019 بنسبة 22% ليصل إلى 38 مليون درهم مقارنة ب 31 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019. وقد حقق البنك صافي أرباح سنوية بقيمة 111 مليون درهم خلال عام 2019. كما نما صافي الدخل التشغيلي للربع الرابع من عام 2019 بنسبة 4% ليصل إلى 203 مليون درهم مقارنة ب 196 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019. وقد حقق البنك صافي دخل تشغيلي سنوي بقيمة 779 مليون درهم خلال عام 2019.

وانخفضت المصاريف التشغيلية السنوية بنسبة 8% لتصل إلى 376 مليون درهم خلال عام 2019، مقارنة ب 409 ملايين درهم خلال عام 2018. في حين حقق البنك زيادة في معدل كفاية رأس المال ليبلغ 15.4% في 2019، مقارنة ب 14% خلال 2018

أداء قوي

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قال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك: «واصل البنك أداءه القوي وتحقيق مزيد من التقدم في مسيرته نحو التحول الاستراتيجي بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي خلال عام 2019. وبالتركيز على استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز تجربة عملائنا، فإننا نشعر بالتفاؤل إزاء آفاق النمو المستقبلية التي سيُتيحها ازدهار الاقتصاد الوطني خلال عام 2020 وما بعد، وبالآثار الإيجابية التي ستنعكس على عملائنا ومساهمينا وموظفينا».

نمو الأرباح التشغيلية

بدوره، قال علي سلطان العامري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك التجاري الدولي: « قدم البنك التجاري الدولي أداءً ثابتاً خلال عام 2019 مدفوعاً بالنمو الذي حققه البنك في حجم الخدمات المصرفية التجارية من قروض وسلفيات بقيمة 146 مليون درهم. كما انخفضت تكاليف البنك بنسبة 8% مقارنة مع العام السابق وزادت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 403 ملايين درهم، وذلك نتيجة مواصلتنا التركيز على تحسين كفاءة أعمالنا من خلال رقمنة العمليات وتبسيطها. إن البنك التجاري الدولي يتمتع بموقع راسخ من خلال إمكاناته وسيولته العالية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات العملاء في عام 2020».