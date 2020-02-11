«أدنوك للإمداد والخدمات» تؤجر سفينة نقل غاز لـ «إيه جي آند بي»

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أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «أتلانتيك جلف آند باسيفيك» (إيه جي آند بي) السنغافورية، تقوم بموجبها الأخيرة باستئجار سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال «الخزنة» التابعة ل«أدنوك للإمداد والخدمات».

وستسهم الاتفاقية الجديدة، التي تسري لمدة 15 عاماً مع خيار التمديد لمدة 5 أعوام أخرى، في تمكين «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحقيق قيمة إضافية من أصولها المتقادمة، كما تؤكد جهود الشركة لتنويع قاعدة عملائها وتنويع مصادر عائداتها بشكل مبتكر.

وقع الاتفاقية، التي تمثل أول تعاون بين إحدى الشركات التابعة لمجموعة «أدنوك» وشركة «أتلانتيك جلف آند باسيفيك»، كل من الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وجوزيف ميلر سيجلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أتلانتيك جلف آند باسيفيك».

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستخدم «أتلانتيك جلف آند باسيفيك»، سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال «الخزنة» اعتباراً من عام 2021 كمرفق عائم لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة كاريكال لاستيراد الغاز الطبيعي المسال التي تقع على بعد 320 كيلومتراً جنوبي تشيناي في الهند.

وستصبح محطة كاريكال لمرافق تخزين الغاز العائمة، رابع محطة من نوعها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد المحطات العائمة الموجودة في مالطا وماليزيا والبحرين.

وتعد سفينة «الخزنة» إحدى ثماني سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال التابعة ل«أدنوك للإمداد والخدمات»، وهي تعمل حالياً لصالح شركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» التابعة لأدنوك بموجب عقد تنتهي صلاحيته في عام 2021، لتقوم «أتلانتيك جلف آند باسيفيك» بعد ذلك باستخدامها كمرفق تخزين عائم. وسيتيح عقد التأجير الجديد إطالة العمر التشغيلي للسفينة لمدة لا تقل عن 15 عاماً، ما يوفر لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مورداً جديداً للعائدات من أصولها المتقادمة.

وتعد سفينة «الخزنة» لنقل الغاز الطبيعي المسال، جزءاً من أسطول «أدنوك للإمداد والخدمات» الذي يضم أكثر من 120 سفينة متعددة الاستخدامات والأنواع، إضافة إلى قاعدة خدمات لوجستية تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع في أبوظبي وقدرات لوجستية متكاملة مما يجعلها المزود الرائد للخدمات اللوجستية البحرية في المنطقة. وتخدم «أدنوك للإمداد والخدمات» حالياً أكثر من 100 عميل، ومن المتوقع أن تزيد قدرتها على الشحن في الأعوام المقبلة لدعم توجه مجموعة «أدنوك» نحو تجارة وتداول النفط ومنتجاته.