شكرا لقرائتكم خبر عن سندات «الإمارات دبي الوطني» تستقطـب 2.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن يجمع بنك الإمارات دبي الوطني 500 مليون دولار من طرح سندات مدتها 5 سنوات، وفقاً لما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المشاركة في الصفقة. واستقطبت السندات طلبات من مستثمرين تزيد على 2.2 مليار دولار، بحسب الوثيقة. وجرى تعيين بنوك «ايه.ان.زد» و«سيتي» و«جيه بي مورجان» و«سوسيتيه جنرال» و«آي سي بي سي» لترتيب العملية.

(رويترز)

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