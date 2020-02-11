497.4 مليون درهم أرباح «أرامكس» بنمو 1% خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت نتائج أرامكس، عن نمو إيرادات 2019 بنسبة 3٪ لتصل إلى 5.246 مليار درهم. وارتفع صافي الأرباح خلال العام 2019 بنسبة 1٪ إلى 497.4 مليون درهم. وارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3٪ لتصل إلى 1.463 مليار درهم، مقارنة مع 1.425 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2018. وتراجع صافي الأرباح الفصلية بنسبة طفيفة 1٪ إلى 152.5 مليون درهم، مقارنة مع 154 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي السيولة النقدية المتاحة لدى أرامكس مليار درهم بحلول نهاية العام 2019، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 294 مليون درهم.

أداء قوي ومرن

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسعدنا تحقيق هذا الأداء القوي والمرونة العالية التي أظهرناها على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر بها مختلف الأسواق، واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضغوط التسعير على أعمالنا الأساسية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية. وقد تركزت جهودنا في العام 2019 على تطوير عملياتنا وترسيخ التزامنا بإرساء بنية تحتية رقمية ترتقي بمستوى خدمة العملاء وتعزز كفاءة العمليات بما يمكننا من التعامل مع النمو القوي في عدد الشحنات، والتخفيف جزئياً من الآثار الناجمة عن ضغوط التسعير لاسيّما في مجال خدمات النقل السريع. وقد كثّفنا استثماراتنا في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية التي تعد من أكثر المراحل أهمية وتنافسية في عملية التوصيل لنُعزز بذلك من مكانتنا الرائدة في هذا المجال في كافة الأسواق والمناطق الرئيسية التي نتواجد فيها».

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إيرادات الربع الرابع

تراجعت إيرادات أرامكس في خدمات النقل السريع الدولي خلال الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 4٪ إلى 673 مليون درهم، مقارنة مع 702 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2018.

وسجّلت خدمات النقل السريع المحلي من أرامكس خلال الربع الرابع من العام 2019 نمواً في الإيرادات بنسبة 20٪ لتصل إلى 324 مليون درهم، مقارنة مع 270 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة في مجال خدمات الشحن بشكل طفيف خلال الربع الرابع من العام 2019 لتصل إلى 294 مليون درهم مقارنة مع 293 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2018.

ونمت إيرادات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد بنسبة 15٪ لتصل إلى 97 مليون درهم، مقارنةً مع 84 مليون درهم في الربع الرابع من العام 2018.

خدمات النقل السريع

نمت إيرادات خدمات النقل السريع الدولي من أرامكس خلال العام 2019 بنسبة 3٪ لتصل إلى 2,349 مليون درهم، مقارنة مع 2,273 مليون درهم في العام 2018.

وشهدت إيرادات أرامكس في مجال خدمات النقل السريع المحلي خلال العام 2019 نمواً بنسبة 5٪ لتصل إلى 1,108 مليون درهم مقارنة مع 1,051 مليون درهم في العام 2018. وارتفع عدد الشحنات في الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها أرامكس بنسبة 27٪ مقارنة بالعام 2018.

وتراجعت الإيرادات من خدمات الشحن خلال العام 2019 بنسبة 2٪ لتصل إلى 1,138 مليون درهم مقارنة مع 1,164 مليون درهم في العام 2018. فيما نمت إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد خلال العام 2019 بنسبة 18٪ لتصل إلى 355 مليون درهم، مقارنة مع 302 مليون درهم في العام 2018.

وعن توقعات أرامكس لعام 2020، قال بشّار عبيد: «بينما نُرجِّح استمرار نمو عدد الشحنات خلال العام الجاري بوتيرة جيدة، لا سيّما في الأسواق والمناطق الرئيسية التي نتواجد فيها، فإننا نتوقع أيضاً أن يستمر تأثير ضغوطات التسعير في قطاع التجارة الإلكترونية في الفترة القادمة. وسنركز جهودنا في العام 2020 على تسريع عملية التحول الاستراتيجي للشركة عبر مختلف قطاعات أعمالها لتحقيق أفضل كفاءة ممكنة وخفض تكاليفنا التشغيلية. كما سنمضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة التجارية التي نركز فيها على توسيع وتطوير قدراتنا في مجال الحلول اللوجستية الشاملة للشركات بما يمكننا من تنويع مصادر إيراداتنا والحفاظ على توازنها واستدامتها».