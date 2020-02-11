مديرو المعلوماتية في الدولة بحاجة لتصنيف 88% من البيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفاد خبراء خلال انطلاق أعمال فعالية «يوم حلول رؤية فريتاس في الإمارات»، بأن المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات بحاجة لتصنيف 88 في المئة من البيانات غير المنظمة من أجل دفع عجلة التحول الرقمي والنجاح في الأعمال الرقمية.

Advertisements

ويعتبر النمو الهائل في حجم البيانات من أكثر التوجهات الحديثة إثارة للقلق في عالم الأعمال حالياً، خصوصاً البيانات غير المنظمة مجهولة المصدر التي يمكن أن تكون قديمة ولا تحمل أي فائدة.

وأظهر تقرير أعدته شركة «فريتاس»، أن الشركات في الإمارات تخزن فقط 12 في المئة من البيانات الحساسة، في حين يبقي 88 في المئة من الحجم الإجمالي للبيانات مجهولة تحت تصنيف بيانات غير منظمة.

وأشارت شركة «كوندو بروتيغو»، إلى أن النمو الهائل الذي تشهده البيانات في يومنا هذا، يؤكد حاجة مديري التقنية الماسة لتوافر البيانات وحمايتها إلى جانب الرؤية الشاملة وفقاً لما أظهرته نتائج تقرير«databerg» الذي أعدته شركة «فريتاس». وقال براج كالثورب، نائب المدير العام، لدى شركة «كوندو بروتيغو»، الشريك البلاتيني لشركة «فريتاس»، إن تخزين الشركات في الإمارات لما نسبته 12 في المئة فقط من البيانات لا يعد إلا الخطوة الأولى في مسيرة التحول الرقمي. وأضاف: «يتعين على الشركات بذل مزيد من الجهود من أجل تصنيف بياناتها، ومن هنا لا بد لكبار مسؤولي المعلوماتية من إيجاد السبل الكفيلة بتقليص حجم البيانات غير المنظمة أو المصنفة إلى أدنى حد ممكن».