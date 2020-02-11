الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية التجارة الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والعاشر عالمياً على مؤشر ثقة التجارة الإلكترونية العالمي الصادر عن مجلة «سي أي أو وورلد» لعام 2020. وحققت الدولة 76.1 على المؤشر العام للتصنيف، في حين حققت 94.54 نقطة في معيار الأمن والخصوصية الرقمية، و94.49 نقطة في معيار السياسات الحكومية الداعمة للتجارة الإلكترونية، و68.3 نقطة في معيار إمكانيات السوق، و63.07 نقطة في معيار الإطار المؤسسي والابتكار، و60.12 نقطة في القوى العاملة الماهرة وريادة الأعمال.

ويقيس المؤشر أداء 128 دولة حول العالم في مجال التجارة الإلكترونية وجاذبية السوق الرقمي من منظور شامل للاستثمار. ولتحديد القائمة الإجمالية، استطلعت المجلة آراء أكثر من 120 ألف من كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، تلتها الصين في المركز الثاني، ثم اليابان في المركز الثالث.