الاقتصاد

الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية التجارة الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير


حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والعاشر عالمياً على مؤشر ثقة التجارة الإلكترونية العالمي الصادر عن مجلة «سي أي أو وورلد» لعام 2020. وحققت الدولة 76.1 على المؤشر العام للتصنيف، في حين حققت 94.54 نقطة في معيار الأمن والخصوصية الرقمية، و94.49 نقطة في معيار السياسات الحكومية الداعمة للتجارة الإلكترونية، و68.3 نقطة في معيار إمكانيات السوق، و63.07 نقطة في معيار الإطار المؤسسي والابتكار، و60.12 نقطة في القوى العاملة الماهرة وريادة الأعمال.
ويقيس المؤشر أداء 128 دولة حول العالم في مجال التجارة الإلكترونية وجاذبية السوق الرقمي من منظور شامل للاستثمار. ولتحديد القائمة الإجمالية، استطلعت المجلة آراء أكثر من 120 ألف من كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، تلتها الصين في المركز الثاني، ثم اليابان في المركز الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية التجارة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا