عبدالله بلحيف: نستهدف استراتيجية وطنية ذكية حضرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

رحب الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال ترؤسه الطاولة المستديرة للوزراء، التي عقدت على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، بالوزراء ضيوف الدولة، وتحدث خلالها عن مساهمة الحكومات الوطنية لتعزيز ثقافة الابتكار، والقضايا التي تخدم ملف تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن المحافظة على الثقافة والإرث تسهم في تكوين المستقبل.

وكشف أن فريق عمل الوزارة يعمل حالياً على إنجاز استراتيجية وطنية ذكية الأولى من نوعها، للتطوير المكاني للدولة، وتستهدف التخطيط الحضري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية بعمل شمولي ومتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وتواصلت فعاليات المنتدى في يومه الثاني، أمس الاثنين، حيث شاركت نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وإرنستو أتون راميريز مساعد المدير العام للثقافة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» في جلسة نقاشية بعنوان «الحضر والثقافة والابتكار».

وقالت نورة الكعبي: «إنه من الشائع أن يبحث الإنسان عن الطابع المكاني لأي مدينة، وإذا ما تعرفنا إلى أبوظبي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي سنجد أنها كانت تضم الواحات والطابع المميز لها، وفي مرحلة بناء الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت إعادة بناء «قصر الحصن» الذي يعكس الآن طبيعة المكان لأكثر من 200 عام مضت».

وقال إرنستو راميريز إن المدن تشكل مراكز للأفكار والتجارة والثقافة والعلوم والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، ونهدف إلى خلق تآزر جديد بين الثقافة والهندسة المعمارية.

من جانب آخر، أعلن سمير عبد الرحمن المتحدث الرسمي والمنسق لجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات المستدامة التي تنظمها بلدية مدينة دبي خلال مؤتمر صحفي، عن ارتفاع أعداد المشاركات والممارسات في الجائزة منذ إنشائها إلى 5500 مشاركة.

وأطلقت هيئة البيئة في أبوظبي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس، نظام معلومات تقارير المؤشرات (IRIS 3)، ليكون منصة تقنية جديدة تهدف إلى إسراع وتيرة إعداد التقييمات والتقارير البيئية.

أربعة مشروعات كبرى بالرياض ب 86 مليار ريال

تعرض الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي، 4 مشاريع تنموية ضخمة تتكلف 86 مليار ريال سعودي، هي مترو الرياض، والرياض الخضراء، ورياض آرت، وحديقة الملك سلمان.

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مصر تشهد تشييد 14 مدينة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية خلال المنتدى الحضري العالمي بأبوظبي، إن مصر تشهد مشروعات تنموية ضخمة تشمل تشييد 14 مدينة جديدة، وإنشاء مليون و250 ألف وحدة سكنية وتطوير 240 ألف وحدة في العشوائيات.

إعادة بناء 12,4 ألف منزل في عدن

قال المهندس محمد عبدالله مستشار وزارة الأشغال والطرق في الجمهورية اليمنية، إن هناك مشاريع لإعادة بناء المباني المهدمة بمنطقة التواهي في محافظة عدن تشمل 12 ألفاً و435 منزلاً على مرحلتين، تشمل الأولى 507 منازل بتكلفة ملياري و132 مليوناً، و620 ألفاً، و618 ريالاً يمنياً، والثانية 11 ألفاً و928 منزلاً بكلفة مليار و332 مليوناً، و372 ألفاً، و32 ريالاً يمنياً.