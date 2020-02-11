مبـادرات بيـن «إيكـاو» و«إيرينـا» فـي أبوظبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

استضافت الإمارات أمس، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، فعاليات الاجتماع الثالث لفريق عمل الوقود النظيف التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، في فندق ويستن في العاصمة أبوظبي والتي تستمر إلى 13 فبراير الجاري.

أبدت الهيئة اهتماماً دائماً بدعم عمل لجنة حماية البيئة في «الإيكاو» وأهدافها؛ كونها عضواً رئيسياً وفعالاً في اللجنة المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس «الإيكاو» وتنبثق عنها 10 فرق فنية رئيسية من مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد قال المهندس سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن قطاع الطيران المدني من أكبر القطاعات الاقتصادية المهمة في الإمارات، ويلعب دوراً حيوياً في صناعة مستقبل الطيران على مستوى العالم، كما أنه لاعب حيوي في جميع القرارات المستقبلية التي ستشكل مستقبل الطيران ونموّه.

وتأتي هذه الاستضافة المهمة لتؤكد دعمنا للمنظمة، وحرصنا على إيصال رسالة عالمية للعالم بأن الوقود المستدام النظيف، من أولويات الإمارات والمنطقة».

وافتتح الاجتماع بورشة مشتركة بين فريق الوقود النظيف والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، ومن أهم نتائج الاجتماع البدء في وضع مبادرات مشتركة بين فريق «الإيكاو» و«أيرينا» لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المنظمتين، وتبادل الدراسات والمشاريع التي تخدم توجهات المستقبل في صناعة الوقود المستدام لقطاع الطيران.

وقال الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية وبرامجها، يؤكد حرص القيادة في الدولة على تبني أهداف الاستدامة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة.

وتأتي الورشة المشتركة بين «الإيكاو» و«أيرينا» لتؤكد حرصنا أيضاً على المبادرة لتوحيد الجهود العالمية بين مختلف المنظمات التي تخدم هذا القطاع المهم، كما أن صناعة الطيران عالمياً، وفي الإمارات، هي عمود اقتصادي مهم. وقد لعبت الإمارات دوراً مهماً في تأكيد تبني الأهداف والاستراتيجيات البيئية في قطاع الطيران. ومما يؤكد ذلك حصول الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتقليل من الانبعاثات العالمية الصادرة من الطائرات، على تقييم مرتفع من مجمل الدول التي سلمت خططها للمنظمة الدولة للطيران المدني (الإيكاو) في عام 2019».

اجتماع فني

واستضافت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش اجتماع فريق وقود الطيران المستدام، اجتماعاً تنسيقياً آخر بين ممثلي شركتي «أدنوك» وأرامكو، بهدف توحيد الجهود بين الشركتين مستقبلاً، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، والعمل على المشاركة في دعم فريق الوقود النظيف المستدام لقطاع الطيران والسياسات المستقبلية، من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.