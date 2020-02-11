شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت» ترتفع6% إلى 425 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ارتفعت أرباح شركة أورينت للتأمين عام 2019 بنسبة 6 % لتصل إلى 425 مليون درهم مقابل 401 مليون درهم عام 2018 وبزيادة 24 مليون درهم، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2.79 مليار درهم إلى 3.1 مليار درهم، وارتفعت الموجودات من 7 مليارات درهم إلى 7.7 مليار درهم. وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي إن الشركة، حافظت على ريادتها لسوق التأمين في الدولة؛ حيث أحرزت أعلى صافي أرباح وأقساط مكتتبة في السوق، كما أن لديها أعلى موجودات وحقوق مساهمين بين شركات التأمين، إضافة إلى أعلى سيولة نقدية على شكل ودائع بنكية تصل إلى 3 مليارات درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح «أورينت» ترتفع6% إلى 425 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.