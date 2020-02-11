أرباح «أورينت» ترتفع6% إلى 425 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت أرباح شركة أورينت للتأمين عام 2019 بنسبة 6 % لتصل إلى 425 مليون درهم مقابل 401 مليون درهم عام 2018 وبزيادة 24 مليون درهم، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2.79 مليار درهم إلى 3.1 مليار درهم، وارتفعت الموجودات من 7 مليارات درهم إلى 7.7 مليار درهم. وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي إن الشركة، حافظت على ريادتها لسوق التأمين في الدولة؛ حيث أحرزت أعلى صافي أرباح وأقساط مكتتبة في السوق، كما أن لديها أعلى موجودات وحقوق مساهمين بين شركات التأمين، إضافة إلى أعلى سيولة نقدية على شكل ودائع بنكية تصل إلى 3 مليارات درهم.