«العدل» تبحث تقييم وقيد خبراء الملكية الفكرية والأوراق المالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل خلال لقائه باللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وضع خارطة طريق لتقييم خبراء الملكية الفكرية، وذلك من خلال لجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول خبراء الملكية الفكرية أمام الجهات القضائية.

كما استقبل المطروشي وفداً من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد خليفة الحضري، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال قيد الخبراء المتخصصين بالأوراق المالية والأسهم والسندات. حضر اللقاءين المستشار عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والمهندسة عائشة سليمان آل علي مديرة إدارة شؤون الخبراء الفنيين.

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