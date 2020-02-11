ساو باولو تفتتح مكتباً تجارياً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس، مكتب تمثيل لها في دبي، بغرض تنمية التبادل التجاري بين الولاية ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر جواو دوريا، حاكم ساو باولو، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» الفعالية التي أُقيمت في مدينة دبي الملاحية، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والقادة من 50 شركة برازيلية. وقد سجّلت الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات نمواً قدره 6.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 12.197 مليار دولار في عام 2019. ومن جهةٍ أخرى، بلغت قيمة واردات البرازيل من المنطقة 6.99 مليار دولار. ويهدف المكتب التجاري إلى تعزيز آفاق العلاقات التجارية بين ساو باولو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الصادرات من المنتجات البرازيلية، واستقطاب الاستثمارات إلى مشاريع الخصخصة في ساو باولو.

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وتُركّز ساو باولو على تعزيز آفاق العلاقات التجارية مع المناطق سريعة النمو. ويأتي افتتاح المكتب في دبي عقب افتتاح مكتب البعثة التجارية في شنجهاي.

وقال ويلسون ميلو، رئيس وكالة «إنفيست إس بيه»: «توفّر ساو باولو فرصاً متميّزة للاستثمار في قطاع الخصخصة ومبادرات القطاع الخاص. وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل أحد المستوردين الرئيسيين للمنتجات البرازيلية، من ساو باولو على وجه التحديد، ولذلك قمنا بتشكيل فريق من رجال الأعمال، وممثلين آخرين من القطاع الخاص؛ لتعزيز التبادل التجاري».

وقال سلطان أحمد بن سليّم،: «يسرنا الترحيب بالحاكم جواو دوريا، وأعضاء الوفد التجاري لولاية ساو باولو في دولة الإمارات. إن الافتتاح الرسمي للمكتب في دبي يشكل بداية فصل جديد لافت في علاقتنا القوية، وسيشكل المكتب التجاري إضافة قيمة للعلاقات الراسخة أصلاً بين المنطقة العربية والبرازيل».

وأضاف بن سليّم: «لقد سجل التبادل التجاري بين البرازيل من جهة ودولة الإمارات والمنطقة العربية الأوسع من جهة أخرى نمواً ملموساً خلال عام 2019. وإننا نلمس وجود فرص إضافية لتوسيع علاقاتنا التجارية، بما يعود بالنفع على شركاتنا وشعبي دولة الإمارات وولاية ساو باولو».