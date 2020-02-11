دبي أفضل وجهة عالمية للمسافات القصيرة للزوار من الهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



فازت دبي بجائزة «أفضل وجهة عالمية» للمسافات القصيرة خلال فعاليات الدورة ال27 لمعرض جنوب آسيا للسياحة والسفر (SATTE)، الذي اختتم فعالياته مؤخراً، حيث أسهمت الحملات التسويقية المبتكرة التي نظمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في زيادة جاذبية الإمارة كوجهة مثالية قريبة للزوار من الهند لقضاء العطلات.

وتم خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة، تسليم الجائزة لوفد دبي المشارك في المعرض.

ويعد المعرض أضخم حدث متخصص في قطاع السياحة والسفر في منطقة جنوب آسيا، وتشارك «دبي للسياحة» فيه للمرة ال17، حيث يوفر فرصة للترويج للإمارة في أحد أهم أسواقها الرئيسية، والتعرف إلى مدى نجاح الحملات المتخصصة وما حققته من نتائج ملموسة في استعراض قدرة المدينة للمحافظة على مكانتها كوجهة مفضلة للسياح الهنود.



جاذبية دبي للمسافرين



وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق 10 الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي، وقد أسهم القرب الجغرافي وتوفر العديد من الرحلات الجوية بين الطرفين، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المدينة في جذب أعداد متزايدة من الزوار للاستمتاع بتجارب مميزة فيها.حيث استقبلت الإمارة حوالي مليوني زائر من الهند عام 2019، فإنها تؤكد مرة أخرى جاذبيتها للمسافرين.

وفي الوقت الذي نبذل فيه المزيد من الجهد لترسيخ مكانة دبي والمحافظة على تنافسيتها العالمية، والوصول بها إلى المركز الأول كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم، فإن مشاركتنا في فعاليات كبرى مثل معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر، سيمكننا من التواصل مع شركائنا في الهند لاستكشاف فرص التعاون المثمر.