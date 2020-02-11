«تجارة 101» يستعرض برامجه التدريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الدورة ال22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020 في مركز إكسبو الشارقة، من خلال منصة مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) التي شهدت زيارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال افتتاح سموه لفعاليات المعرض، حيث تعرف إلى أهم البرامج التي يقدمها المركز الذي يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي.

وتأتي مشاركة الغرفة إلى جانب كونها داعماً للحدث، ضمن مساعيها وجهودها الدؤوبة لاستقطاب الكفاءات المواطنة وتزويدها بالمهارات الضرورية، من خلال توفير فرص لتدريب المواطنين، إضافة إلى توثيق العلاقات والتعاون مع منشآت القطاعين العام والخاص، لتطوير قدرات ومهارات الكوادر العاملة في تلك المنشآت.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن دعم الغرفة ومشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إيجاد وتهيئة بيئة الاستثمار الناجح من خلال تأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة، حيث يقدم مركز تجارة 101 خلال المعرض العديد من البرامج التدريبية التي من شأنها تحفيز الشباب وتوفير الدعم لهم لتبني مشاريعهم الخاصة، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثر إيجابي لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، عن طريق التركيز على تخصصات محددة في إدارة وتنظيم المعارض والتدقيق، والتحصيل الضريبي والترجمة والتجارة الإلكترونية، والضيافة والتصميم والتصوير الجرافيكي، وفق معايير متقدمة لإدارة تشغيل مكاتب رواد الأعمال.