بريطانيا تعتزم إقامة 10 موانئ حرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إقامة ما يصل إلى عشرة موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية، بغية تحفيز الاقتصاد بعد «بريكست». وقالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير، أو التي سيتم استخدامها في صناعات تحويلية، معفاة من الرسوم الجمركية. والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، لكي تكون جاهزة للتشغيل في 2021. (أ ف ب)