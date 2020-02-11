«ماي بنك» يتطلع إلى توسيع تواجده الإقليمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد داتو محمد رفيق ميركان الرئيس التنفيذي لبنك «ماي بنك» الإسلامي الماليزي، أن افتتاح فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أول فرع يفتتحه البنك خارج ماليزيا، يأتي في إطار حرصه على التوسع في الإمارات والمنطقة؛ بعد أن سجل البنك مستويات نمو إيجابية في أسواق آسيا. وقال: إن البنك الذي يعد أكبر البنوك الإسلامية في آسيا من حيث حجم الأصول، بأصول مدراة بلغت قيمتها حالياً نحو 58 مليار دولار أمريكي، يتطلع إلى توسيع تواجده الإقليمي من خلال الإمارات التي تبلور دورها كمركز إسلامي رائد في مجال الخدمات المالية، ما يجعل منها مركزاً مثالياً للربط بين أعمال البنك في آسيا وأعماله في المنطقة.

خدمات مالية إسلامية

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وقال: إن البنك يقدم خدمات مالية إسلامية متكاملة للتمويل وخدمات الأفراد والشركات، وقد حصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية من الدرجة الخامسة (معاملات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية) ما يتيح له تقديم كافة المعاملات «أوفشور» من المركز وبالعملات بخلاف الدرهم؛ لكن لن يتاح له تقديم خدمات للأفراد في المنطقة من خلال الفرع الجديد.

ويقدم البنك بالفعل معاملات في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون، أبرز منها ميريكان الخدمات الاستشارية المتعلقة بإصدارات الصكوك. وهي تعتزم التوسع على هذا المستوى من خلال فرعها الجديد في المركز.

إصدار صكوك

وكشف في حديث مع الصحفيين على هامش حفل الافتتاح، أمس، في دبي عن خطط لتقديم استشارات في 6 عمليات إصدار صكوك من دول مجلس التعاون هذا العام منها 3 على الأقل في الإمارات وبقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار لكل إصدار، ولفت إلى أن أغلب هذه الإصدارات لجهات سيادية أو شركات شبه حكومية.

وقال: إن الأسعار اليوم تفضيلية ومشجعة لسوق إصدارات الصكوك التي يتنامى الإقبال عليها عالمياً، خاصة الإصدارات بالدولار الأمريكي مع تدنى مستويات الفائدة. ويتطلع البنك للتوسع على 3 مستويات في الإمارات ودول مجلس التعاون؛ وهي: التمويل (القروض المجمعة) وإصدارات الصكوك والخدمات المالية المتعلقة بالتجارة الحلال.

وقال: إن قرب موعد استضافة «إكسبو 2020» العالمي من شأنه أن يعزز الطلب على التمويل مع العدد المتنامي من الأجنحة والشركات المشاركة في المعرض.