الذهب مستقر مع تقييم الأسواق لخطورة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب أمس، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين، إثر تعاف طفيف للأسهم، بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب، ليسجل 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار.

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وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، «مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر (الفيروس)، ونرى تنامياً في الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية مازالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعماً معقولاً للذهب».

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في يناير/كانون الثاني «أضر قليلاً» بالذهب.

وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.72 دولار وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.20 دولار. (رويترز)