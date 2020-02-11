«أجهزة ذاتية» في مراكز التسوق والفنادق لرد الضريبة للسياح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، لتشمل عدداً من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية المشمولة بالنظام الإلكتروني؛ لرد الضريبة للسياح؛ وذلك بهدف تقديم مزيد من التسهيلات؛ لتعزيز المكانة السياحية الرائدة للإمارات كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

وقامت شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل تسعة «أجهزة خدمة ذاتية» كمرحلة أولى في عدد من المراكز التجارية والفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.

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وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن هذه الأجهزة توفر الفرصة لمعالجة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في المراكز التجارية والفنادق بخطوات سهلة في دقائق قليلة، فيمكن للسائح من خلال المسح الإلكتروني لبطاقة صعود الطائرة التي تؤكد مغادرته للدولة خلال 24 ساعة، واستخدام جواز سفره الأصلي أو بطاقة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستخدمة في التسوق للمشتريات التي تنطبق عليها معايير استرداد الضريبة، ثم اتباع الإرشادات التوضيحية المكتوبة على أجهزة الخدمة الذاتية.

وكشفت الهيئة عن أنه من المستهدف أن تقوم شركة «بلانيت» بزيادة عدد «أجهزة الخدمة الذاتية» بالمراكز التجارية والفنادق إلى نحو 55 جهازاً بنهاية العام الحالي 2020 منها 25 في المراكز التجارية، و30 جهازاً في الفنادق.

يذكر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح ارتفع إلى 3.2 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حتى نهاية 2019 مقارنة بنحو 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبته 110.53% في النصف الثاني من العام الماضي، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعفاً مرتفعاً من 3.72 ألف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 ألف معاملة يومياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو/تموز الماضي بنمو بلغ 79.3 %؛ حيث تقوم شركة «بلانيت» بإدارة هذه الأجهزة المزودة بالوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل.