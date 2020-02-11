«بتروتشاينا» تخفض استهلاك الخام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بشركة بتروتشاينا ل«رويترز» إن ثاني أكبر شركة تكرير صينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يومياً الشهر الحالي، مقارنة مع الخطة الأصلية؛ إذ يوثر فيروس «كورونا» في الطلب على الوقود.

الخفض الذي تخطط له «بتروتشاينا» في فبراير/ ‏شباط الجاري يوازي نحو 10% من متوسط معدل تشغيلها البالغ نحو 3.32 مليون برميل يومياً ليصل إجمالي تخفيضات المصافي المملوكة للدولة بما في ذلك سينوبك وسنوك إلى نحو 940 ألف برميل يومياً هذا الشهر.

Advertisements

وقال المسؤول الكبير في الشركة، والمطلع اطلاعاً مباشراً على الأمر، إن تخفيضات «بتروتشاينا» من المرجح تعميقها في مارس/‏آذار إلى 377 ألف برميل يومياً. ورفض المسؤول نشر اسمه.

وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن سينوبك، ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا ستخفض معدل التشغيل خلال الشهر الجاري 600 ألف برميل يومياً أو 12 في المئة من متوسط استهلاك الخام. وقال مسؤول في بتروتشاينا «تخفيضات الإنتاج معظمها في شمال شرق وشمال الصين؛ حيث تأثر الطلب أكثر من المناطق الغربية». وتابع: إن «بتروتشاينا» تجري محادثات مع موردين بعقود طويلة الأجل؛ مثل: السعودية والكويت والإمارات بشأن تأجيل تحميل شحنات أو خفض الأحجام؛ لكنه لم يذكر التفاصيل.

(رويترز)