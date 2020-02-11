شكرا لقرائتكم خبر عن 43.8 مليون دولار «مكسرات» من تشيلي للإمارات خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حققت صادرات تشيلي من المكسرات إلى دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 75% لتسجل 43.8 مليون دولار في الفترة الممتدة بين شهري يناير /‏كانون الثاني وسبتمبر/‏ أيلول 2019 مقارنةً مع 25 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018. ويُعزى هذا النمو الكبير وفقاً لآخر الأبحاث الصادرة عن المفوضية التجارية لتشيلي إلى ارتفاع صادرات الجوز والبندق واللوز بشكلٍ خاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 43.8 مليون دولار «مكسرات» من تشيلي للإمارات خلال 9 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.