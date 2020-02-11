شكرا لقرائتكم خبر عن أولى ضحايا «كورونا الجديد»..الاقتصادات الناشئة في مأزق الاعتماد على الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد تكون الاقتصادات الناشئة التي كانت تتوقع تحقيق نسب نمو عالية هذا العام أولى ضحايا فيروس «كورونا» المستجد؛ إذ تمثّل الصين إحدى أسواقها الرئيسية.

تقول رئيسة قسم الاقتصاد لمنطقة آسيا في مصرف «ناتيكسيس» آليسيا غارسيا، إن هناك «دولاً ناشئة تزايد اعتمادها على صادراتها للصين، وستتحمل كلفة فيروس «كورونا» المستجد».

ويتبنى الخبير في شركة الاستثمار البريطانية «إم أند جي» تشارلز دي كوينسوناس هذا الرأي، ويقول: «في حال أنهى الفيروس أي أفق نمو لثاني اقتصاد عالمي، سيكون لذلك أثره المباشر في الناشئة».

منذ أكثر من عقدين، تستفيد عدة دول مصدرة للمواد الأولية والسلع الزراعية من النمو المتزايد لاقتصاد الصين التي تزودت من الخارج بشكل كبير؛ للمحافظة على نمو اقتصادها.

10% من النفط

ويقول كبير الاقتصاديين في شركة «كوفاس للضمان البنكي» جوليان مارسيلي لوكالة «فرانس برس» إن «جميع الدول المنتجة للنفط ستتأثر»، مذكّراً بأن الصين تستهلك أكثر من 10 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، وأن الأسعار ستتراجع بالضرورة في حال انخفض الطلب.

لكن ذلك ليس كل شيء، فقد تراجعت أيضاً أسعار المعادن، على غرار النحاس الذي فقد 7%.

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أزمة متفاقمة

ويمكن أن يفسد فيروس «كورونا» الجديد كل شيء؛ إذ قد تجد الدول الصاعدة نفسها دون القاطرة التي دفعت صادراتها في العقدين الأخيرين، في وقت يعاني النمو العالمي هشاشة نتيجة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأعوام الأخيرة.

يشدد مارسيلي على أن «الصين تمثل اليوم نحو 50% من الطلب العالمي على الفولاذ، ويمكن أن تتضرر دول مصدرة؛ مثل: روسيا وكوريا الجنوبية أو حتى تركيا في حال تواصل تراجع الأسعار». وتقدر غارسيا أن الدول الآسيوية التي توفر المواد الأولية لجارتها الكبرى ستكون أول المتضررين؛ لكنها تشير في الآن ذاته إلى أمريكا اللاتينية ستكون بين المتضررين؛ جرّاء تراجع أحد أبرز شركائها التجاريين.

أشد المتضررين

وترى غارسيا أن دولاً على غرار تشيلي التي تصدّر النحاس، والبرازيل التي تعد أكبر منتج عالمي للصويا، ستكون بين أشد المتضررين.

يضاف ذلك إلى التهديد المحيط بالدول الناشئة، نتيجة الاتفاق التجاري الموقع في يناير بين أمريكا والصين؛ إذ التزمت الأخيرة شراء بسلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار، يمكن أن تعوض الواردات الصينية من تلك الدول؛ مثل: الصويا البرازيلية أو الأرجنتينية.

ويقول مارسيلي: إن «فيروس «كورونا» الجديد ليس خبراً جيداً للبرازيل، ففي حال صدّرت الولايات المتحدة أكثر للصين، ستكون البرازيل أكثر من يعاني». وتضيف غارسيا تهديداً آخر يمكن أن يؤثر سلباً في الدول المصدرة للعملاق الآسيوي؛ إذ ترى أنه «من الممكن أن يتجه المستهلك الصيني للمنتجات المحلية لإنعاش الاقتصاد».(أ ف ب)