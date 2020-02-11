"حفيدا الزعيم السادات " : ندعم صغار المزارعين لتصدير "الليمون والحرنكش "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين 89 شركة مصرية ، تشارك فى فعاليات معرض فروت لوجستيكا الصادرات الزراعية المنعقد فى برلين ، تتواجد فى الجناح المصرى ،مؤسسة ذات طابع خاص ، مؤسسة صغيرة يقودها شابين ، وتقوم فكرة هذه المؤسسة على تجميع "الحيازات " وتصدير المنتجات الى الأسواق الأوربية ، وفى مقدمة هذه المنتجات " الفراولة والبرتقال ، والعنب ، والليمون والحرنكش " .
هذه التجربة يقودها شابين أكدا لـ "الخليج 365 " إنهم مزارعين أبا عن جد ، والزراعة شريان حياة بالنسبة لهم ، وعلى الرغم من أنهما حفيدا الرئيس السادات
من ابنته نهى محمد أنور السادات ، وسيد مرعى ، رئيس مجلس الشعب ووزير الزراعة الأسبق ، الا أنهما بعيد تماما عن ممارسة العمل السياسى ، وفقا لما أكده حسين حسن السيد مرعى ، العضو المنتدب للمنظمة الزراعية المصرية، الذى أوضح ، أن المنظمة تعمل بأسلوب جديد فى التصدير من خلال تجميع الحيازات ، حيث بدأت ب6 أفراد لديهم زراعات والأن بلغ المشاركين فيها 15 فردًا.
وأضاف حسين مرعى لـ" الخليج 365 " على هامش مشاركته في فعاليات معرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين ، إن المنظمة تدعم المزارعين الصغار وتركز على تصدير الفراولة والبرتقال ، والعنب ، مشيرا الى أن المنظمة تقوم بتجميع المنتجات من صغار المزارعين ، وتعلمهم أسس الجودة الخاصة بالتصدير ، مشيرا الى أن هناك طلب متزايد فى الأسواق الخارجية على بعض أنواع البلح والحرنكش . أ
وحول كونه حفيدا للرئيس السادات ، قال حسين مرعى " استوعبت الدرس أنا وأخى شريف نصيحة الأجداد لنا بعدم العمل فى بالسياسة ، ونحن مهتمين بالجانب الاقتصادى فقط ".
وبدوره أكد شريف مرعى ،على ما ذكره شقيقه فيما يتعلق بالتركيز على الزراعة والعمل الإقتصادى ، لافتا إلى أنه مهتم جدا بالتعامل مع التصدير بفكر جديد ، لافتا الى أنهم يشاركون في معرض فروت لوجستيكا منذ سنوات ، بهدف التعرف على المنافسة وتواجد المنتج المصرى بجانب اكتساب عملاء جدد للصادرات المصرية .
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