شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يسجلان أعلى مستوياتهما القياسية على الإطلاق في ختام الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بتركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وتجاهل المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، وحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" أعلى مستويات إغلاق قياسية جديدة.



وصرح المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أبلغ نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بالتزام بكين بشروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين.



وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع للحديث عن تالسياسة النقدية وتأثير كورونا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.5% وأغلق عند 49.57 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 2.2% مغلقا عند 53.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.7 دولار وأقل سعر عند 53.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" 0.6% (ما يعادل 174 نقطة) إلى 29277 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 29278 نقطة وأقل مستوى عند 28995 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 108 نقطة) إلى 9628 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9628 نقطة وأقل مستوى عند 9493 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3352 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3352 نقطة وأقل مستوى عند 3317 نقطة.