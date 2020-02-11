شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت الصويا مكاسبها مرتفعة خلال تعاملات الإثنين للجلسة السادسة على التوالي، وذلك وسط توقعات بتعهد الصين بزيادة أهدافها الشرائية من السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين منتصف الشهر الماضي.



وأبلغ الرئيس الصيني "شي جين بينج" نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بكين سوف تفي بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بناء على الاتفاق التجاري المرحلي، وذلك رغم معاناة بلاده من انتشار فيروس كورونا.

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ويخشى المزارعون الأمريكيون من مواجهة تنافسية شديدة مع صادرات الصويا من البرازيل والأرجنتين.



وأعلنت الحكومة الصينية يوم الإثنين ارتفاع عددد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى اكثر من 900 شخص، بينما قفز عدد الإصابات إلى نحو 41 ألف شخص آخرين.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 8.84 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.89 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 8.79 دولار.