شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يسجل أعلى إغلاق قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الإثنين محققا اعلى مستوى على الإطلاق، وذلك رغم بعض المشكلات التي تواجهها شركة التجارة الإلكترونية في مختلف الأسواق.



وأعلنت "أمازون" انسحابها من مؤتمر التكنولوجيا في "برشلونة" الذي كان سينعقد في مارس/آذار المقبل، وذلك خوفا من إصابة ممثليها بفيروس كورونا.



وتحاول "أمازون" تكديس ممخزونات من البضائع والسلع خوفا من انتشار فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى دول أخرى الأمر الذي ربما يضطرها لإغلاق مستودعاتها في عدد من المناطق.

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يأتي ذلك بعد إعلان الصين ارتفاع عدد الوفيات على أكثر من 900 حالة بسبب كورونا مع إصابة نحو 41 ألف شخص آخرين بالفيروس.



من ناحية أخرى، كشفت الشركة أنها ستجابه التحقيقات في الهند التي تراها أضرت بسمعتها في ذلك السوق والتي تختص باتهامات لـ"أمازون" وغيرها بارتكاب ممارسات غير تنافسية.



وفي ختام تعاملات الإثنين، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 2.6% إلى 2133.9 دولار، وهو أعلى إغلاق في تاريخ الشركة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2135.6 دولار وأقل سعر عند 2084.9 دولار.