شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على ارتفاع رغم المخاوف على أعمالها في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين على الرغم من القلق السائد بشأن مدى استمرارية أعمال صانعة "آيفون" و"آيباد" في الصين التي تمثل سوقا هامة لجميع شركاتت التكنولوجيا العالمية.



ويخشى مراقبون من تأثر إنتاج "آيفون" في الصين مع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد وإغلاق العديد من المصانع والشركات وبقاء العمال في منازلهم.



وعلاوة على ذلك، فإن موردي "آبل" الرئيسيين في الصين مثل "فوكسكون" يوقفون أعمالهم ومصانعهم أيضاً بسبب الفيروس القاتل.

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وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 900 شخص كما أصيب ما يقرب من 41 ألف شخص آخرين.



كانت "آبل" قدد أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية والتي سجلت من خلالها وإيرادات وأرباح فاقت التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الخيرة من عام 2019.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.5% إلى 321.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر خلال التعاملات عند 321.5 دولار وأقل سعر عند 313.8 دولار.