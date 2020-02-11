شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... إقبال على الطعمية المصرية فى معرض برلين الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من استخدام العديد من الشركات والدول المشاركة فى معرض فروت لوجستيكا المقام فى برلين ، الملابس التراثية أو غيرها من وسائل الدعاية ، الا أن الجناح المصرى ، تميز بوجود مطعم صغير لتصنيع " الطعمية " وتوزيعها بالمجان على رواد وزوار المعرض ، الذى تشارك 89 شركة مصرية من بين 3200 شركة عالمية فى فعاليات المعرض الدولى ، ضمن 136 دولة مشاركة فى الفعاليات . Advertisements وقال المهندس محسن البلتاجى ، رئيس جمعية مصدرى الحاصلات البستانية ، إن فكرة المطعم المصرى لاقت ترحيب كبير من الحضور وزوار المعرض ، لافتا الى أن المسؤل عن اعداد الطعمية شاب المانى يدعى " إيرك " الذى قال إن أغلب الرواد يسألون عن كيفية تصنيع الطعمية ، لذلك وضعنا طبقًا من الفول الذي تصنع منه الطعمية أمامنا حتى يعرف الرواد طريقة تصنيعها ، لافتًا إن من يتناول ساندويتش طعمية ، غالبًا يطلب سندوتش أخر . وأضاف البلتاجى ، شراء مواد تصنيع الطعمية سواء الفول أوبقية الخضراوات التى تدخل فى صناعة الطعمية يتم شرائها من برلين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ... إقبال على الطعمية المصرية فى معرض برلين الزراعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.