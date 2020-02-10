شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تكشف عن تقليص العجز المالي في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019 .

وأوضح في بيان على موقع وزارة المالية أنه تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني.

ولفت إلى أنه تم زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ اجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني.

وقال إن المؤشرات بينت بأن مملكة البحرين شهدت نمو إيجابي في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مدعومًا بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

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وأوضح أن التوقعات للعام 2019 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.

وأكد أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة. مشيراً إلى أن بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية سنتمكن من تحقيق التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.

وقال إن النتائج الإيجابية المتحققة تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول.

وأكد بأن المواطن هو الأولوية الذي يتم الحرص دوماً عند تنفيذ المبادرات المختلفة ان ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار.

وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني ويسّهل إجراءات المستثمرين. كما تمت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.