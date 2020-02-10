شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على ارتفاع معوضة بعض خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الطلب على المعادن النفيسة في ظل انتشار فيروس كورونا والمخاوف المرتبطة بتأثيره على الاقتصاد العالمي.



وأعلنت الحكومة الصينية وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة ما يقرب من أربعين ألف شخص آخرين بسبب فيروس كورونا.

Advertisements



وتحاول الحكومة الصينية احتواء فيروس "كورونا" وشدد الرئيس "شي جين بينج" على قدرة بكين على مواجهته.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% او ما يعادل 9.3 سنت وأغلق المعدن التعاملات عند 17.785 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.825 دولار وأقل سعر عند 17.665 دولار، وذلك بعد تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8% في الأسبوع الماضي.