شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لكنه لا يزال أدنى 1.30 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي رغم استمرار قلق المستثمرين من تفشي فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة البريطانية اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها مشيرة إلى أخذ الحذر وإجراءات الوقاية لمنع تفشي المرض.



من جانبها، كشفت الصين عن وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة ما يقرب من 41 ألف حالة في البلاد بكورونا حتى الآن.

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وعلى صعيد "بريكست"، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي في انتظار صياغة الحكومة البريطانية إطار عمل من أجل الوقوف على شكل العلاقات المستقبلية بعد تنفيذ الخروج في نهاية الشهر الجاري.



وعلى الأرجح، ستبدأ مفاوضات بين لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية التي بدأت من الأول من فبراير/شباط وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2915، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2946 وأقل سعر عند 1.2872.