شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين للجلسة الرابعة على التوالي على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استمرار القلق من فيروس كورونا.



هذا، وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء للحديث عن تطورات السياسة النقدية وتقييم تأثير كورونا على الاقتصاد.

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وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الصينية وفاة أكثر من 900 شخص بسبب فيروس "كورونا" وإصابة ما يقرب من 41 ألف شخص آخرين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% إلى 1579.5 دولار للأوقية، وهو اعلى إغلاق منذ الثالث من فبراير/شباط، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1580.5 دولار وأقل سعر عند 1571.5 دولار.