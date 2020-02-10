شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 -2 -2020.

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاع دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 706.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111.5 مليون ورقة مالية بقيمة 546.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.68%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.21%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 358.9 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16094 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5218 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 559 نقطة.

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 25.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 9.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 12.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 9.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 13.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%

- الصناعات الغذائية العربية- دومتى بسعر إغلاق 8.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 13.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%