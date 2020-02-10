- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع في انتظار شهادة "باول" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل ترقب المستثمرين في الأسواق للشهادة نصف السنوية التي سيدلي بها رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي.
ومن المنتظر مثول "باول" امام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غدا ويوم الأربعاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
وعلى الأرجح، سيتحدث "باول" عن السياسة النقدية للبنك المركزي وحالة الاقتصاد الأمريكي وتأثير فيروس كورونا المحتمل على النمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس إلى أكثر من 900 شخص، في حين ارتفعت الإصابات على أكثر من أربعين ألف شخص آخرين.
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 225 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 160 ألف وظيفة فقط.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع في انتظار شهادة "باول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.