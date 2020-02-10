شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد التزامها بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الإثنين، التزامها بدعم خفض إضافي الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وتنتظر أسواق النفط العالمية قرار روسيا حول اقتراح اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس ، بضرورة إجراء تخفيض إضافي لدعم السوق فى مواجهة آثار الفيروس الصيني.

وعلى إثر ذلك ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 13 شهرا ، بفعل تفشي فيروس كورونا فى الصين وتأثيره السلبي على مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.